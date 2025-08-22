الرئيس الكوري يتعهد بتقديم المصلحة الوطنية في زيارتيْه للولايات المتحدة واليابان

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بتقديم المصالح طويلة الأجل للشعب الكوري الجنوبي على المكاسب السياسية، وذلك قبيل جولته التي ستشمل كلا من اليابان والولايات المتحدة.وفي اجتماع مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي أمس الخميس، قال "لي" إن كوريا تواجه تحديات كثيرة في ظل التغيرات في الديناميكيات العالمية وقواعد التجارة، مشددا على الحاجة إلى تعزيز القوة الوطنية، وعلى ضرورة أن تخدم الدبلوماسية البلاد بأسرها، وليس الموقف المؤقت للحكومة.وأضاف أنه سيواصل البحث عن حلول عملية للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، داعيا إلى دعم قوي من الشعب.كما سلط الرئيسُ الضوءَ على الانتشار العالمي للمحتوى الكوري، مشيرا إلى مسلسل "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" على "نتفليكس" كدليل على تزايد النفوذ الثقافي لكوريا الجنوبية.وحث "لي" الوزارات على وضع استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز صناعة المحتوى وتحويل كوريا الجنوبية إلى "قوة ثقافية رائدة عالميا".