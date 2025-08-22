صحيفة موالية لكوريا الشمالية تروّج لمصنع هواتف ذكية محلي في بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

قالت صحيفة موالية لكوريا الشمالية يقع مقرها في اليابان، إن كوريا الشمالية تدير مصنعا قادرا على إنتاج مئات الآلاف من الهواتف المحمولة سنويا.ونشرت صحيفة "تشوسون شين بو"، وهي الصحيفة الرسمية للرابطة العامة للمقيمين الكوريين في اليابان، تقريرا أمس الخميس قالت فيه إن مصنع "جين دال ليه" للهواتف المحمولة يتمتع بمستويات عالية جدا من الدقة والإنتاجية.وقد تأسس المصنع في مارس 2018 في منطقة "مان غيون ديه" في بيونغ يانغ، ويغطي مساحة إجمالية تزيد عن 6 آلاف متر مربع.وأضاف التقرير أن المصنع بدأ خطواته الأولى بإنتاج الهاتف المحمول "جين دال ليه 3" المصمم والمصنع محليا، ويقوم الآن بإنتاج عشرات الطرازات.لكن الخبراء يقولون إن الادعاء بأن كوريا الشمالية تصمم وتنتج الهواتف الذكية بالكامل محليا قد يكون أمرا مبالغا فيه.ووفقا لتقرير صدر العام الماضي حول الهواتف الذكية في كوريا الشمالية خلال عام 2024، أعده "مارتن ويليامز" من مركز "كريمسون" للأبحاث في الولايات المتحدة، فإن جميع الهواتف الذكية التي تُباع في كوريا الشمالية هي في الواقع من إنتاج شركات صينية.