اكتمال جلسة الاستجواب الثالثة للسيدة الأولى السابقة وعقد جلسة إضافية غدا السبت

Photo : YONHAP News

استجوب فريقُ التحقيقات الخاص السيدةَ الأولى السابقة "كيم كون هي" لمدة تزيد عن 3 ساعات أمس الخميس، ضمن التحقيقات في سلسلة من مزاعم الفساد الموجهة ضدها.وقال فريق التحقيقات الخاص إن الاستجواب الثالث لـ"كيم" بدأ في الساعة 2:12 من بعد ظهر أمس وانتهى في حوالي الساعة 5:30 مساء.وعادت كيم إلى مركز الاحتجاز في جنوب سيول في حوالي الساعة 6:24 مساء بعد مراجعة النص الرسمي لإفادتها.وركز استجواب الأمس على مزاعم بأن الشامان "جون سونغ بيه" تلقى هدايا فاخرة من كنيسة التوحيد لتسليمها إلى "كيم"، مع طلبات من أجل مبادرات الكنيسة العالمية ومشروعاتها التجارية وعمليات الاستحواذ الإعلامية.وقد رفضت "كيم" الإجابة على معظم الأسئلة.ويخطط فريق التحقيقات الخاص لاستدعائها لاستجوابها مرة أخرى في الساعة 10 من صباح الغد السبت.