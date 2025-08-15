رئيس البرلمان الكوري يحضر احتفالات الصين بيوم النصر

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يحضر رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" احتفالات الصين بالذكرى الثمانين على يوم النصر، التي ستقام في بكين يوم الثالث من شهر سبتمبر القادم، بناء على دعوة تلقاها من الحكومة الصينية.وسوف يرافق رئيسَ البرلمان "او" في هذه الزيارة 4 نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، ونائبٌ واحد من كلٍ من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، وحزب تشوكوك الإصلاحي المعارض.وقد التقى السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "داي بينغ" مع رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" أمس الخميس، حيث نقل إليه رسميا دعوة الحضور للاحتفالات بيوم النصر.الجدير بالذكر أن يوم النصر في الصين هو اليوم الذي يحيي ذكرى انتصار الصين على اليابان في الحرب الصينية اليابانية التي كانت جزءا من الحرب العالمية الثانية.وكانت الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" قد حضرت العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى السبعين ليوم النصر في عام 2015.