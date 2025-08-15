عدد زوّار المتحف الكوري الوطني المركزي يتجاوز 4 ملايين

Photo : YONHAP News

في ظل الاهتمام المتزايد بالثقافة الكورية على مستوى العالم، تبين أن عدد زوّار المتحف الوطني المركزي في كوريا الجنوبية قد تجاوز 4 ملايين زائر.ووفقا للمتحف الوطني أمس الخميس، بلغ عدد زوار المتحف خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من أغسطس الجاري، 4 ملايين و73 ألفا و6 زائرين، بزيادة نسبتها 70% تقريبا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال مسؤول في المتحف إن زيادة عدد زوار المتحف تشير إلى أن اهتمام الأجانب بالثقافة الكورية التقليدية يشهد أعلى مستوياته على الإطلاق.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد زوار المتحف الوطني 4 ملايين على أساس سنوي منذ عام 2023 الذي بلغ فيه العدد 4 ملايين و182 ألفا و85 زائرا.وبلغ عدد زوار المتحف 742 ألف شخص في شهر يوليو، و609 آلاف شخص في أول 21 يوما من أغسطس الجاري.