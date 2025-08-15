كوريا تستثمر 35.3 تريليون وون في البحث والتطوير خلال العام القادم

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أن حكومته سوف تستثمر 35.3 تريليون وون في البحث والتطوير خلال العام القادم، وهو أكبر مستوى من نوعه على الإطلاق.جاء ذلك في أول اجتماع يعقده الرئيس منذ تنصيبه لمجلس الاستشارات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أكد أن التاريخ يبرهن على أن الدول التي تحترم العلم والتكنولوجيا وتحقق تقدما فيها، سوف تتمتع بالازدهار، فيما انهارت تلك التي استهانت بها، مشددا على أن العلوم والتكنولوجيا تشكل الاستراتيجية الأساسية لمستقبل الدولة.وأشار الرئيس إلى أن مجال الذكاء الاصطناعي سيشهد سنواته الذهبية خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، محذرا من أن تفويت هذه الفرصة سيترك كوريا في موقع المتابع إلى الأبد.وأضاف أن حكومته قررت تخصيص مبلغ 35.3 تريليون وون من ميزانية العام القادم للبحث والتطوير، معربا عن أمله في أن يكون ذلك حجر الزاوية في تنمية البلاد.وتمثل هذه الميزانية زيادة بنسبة تبلغ حوالي 20% مقارنة بمتوسط الميزانيات السابقة، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.