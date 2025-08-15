الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

معدلات تأييد الرئيس الكوري تنخفض إلى 56%

Write: 2025-08-22 12:33:26Update: 2025-08-22 15:01:41

معدلات تأييد الرئيس الكوري تنخفض إلى 56%

Photo : YONHAP News

شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، لتصل إلى 56%.
ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من أغسطس على 1004 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "لي" 56%، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وبلغت معدلات المعارضة 35%، يزيادة نسبتها 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وكانت معدلات تأييد الرئيس "لي" قد بلغت 64% في منتصف شهر يوليو الماضي، وسجلت 59% في استطلاع الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 5%.
وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 44%، بزيادة 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 25%، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
ويبغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.
