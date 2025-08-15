المجلس الأولمبي الآسيوي يستفسر عن إمكانية استضافة كوريا لآسياد 2029

Photo : YONHAP News

استفسر المجلسُ الأولمبي الآسيوي عن إمكانية استضافة كوريا الجنوبية لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية، آسياد، لعام 2029، بدلا من المملكة العربية السعودية التي تواجه صعوبات في تجهيز منتجع للتزلج في الموعد المحدد للبطولة.وقال اتحاد الرياضة الكوري اليوم الجمعة إن رئيس الاتحاد "يو صنغ مين" الذي زار سنغافوره في أواخر شهر يوليو الماضي لمشاهدة البطولة الدولية للألعاب المائية، التقى مع رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ "جوعان بن حمد آل ثاني" المرشح الوحيد لمنصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، والأمين العام للمجلس الأولمبي الآسيوي الدكتور "حسين المسلم".وخلال اللقاء، سأل ممثلو المجلس الأولمبي الآسيوي عما إذا كانت كوريا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 بدلا من السعودية.وسوف تقوم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بمراجعة شاملة لجدوى استضافة تلك الدورة، بما في ذلك التأثيرات الإيجابية والسلبية المتوقعة المترتبة على ذلك، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الاستضافة.وكانت كوريا الجنوبية قد استضافت بنجاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 1999، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018.وفي عام 2022، تم اختيار مدينة نيوم السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، لكن موقعها في منطقة قليلة الثلوج شكل عقبة كبيرة أمام تجهيز منتجع للتزلج في الوقت المحدد.وأفادت التقارير بأن السعودية تدرس خيار التنازل عن استضافة الدورة لعام 2029، والسعى بدلا من ذلك لاستضافة دورة عام 2033.ولم تعلن السعودية رسميا بعد عن تخليها عن استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.