الحكومة الكورية تخطط لتحقيق 3% نموا اقتصاديا من خلال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطاعي

Photo : YONHAP News

كشفت الحكومة الكورية اليوم الجمعة عن استراتيجية طموحة جديدة للنمو الاقتصادي تهدف إلى تحقيق 3% نموا اقتصاديا من خلال التركيز على دعم صناعة الذكاء الاصطناعي.وتوقعت الحكومة مؤخرا أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 0.9%، وهي المرة الأولى التي تقل فيها توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي عن 1% منذ جائحة كورونا.ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الكوري كل عام ليقترب من الصفر في أربعينيات القرن الحادي والعشرين.وضمن الجهود الرامية إلى التغلب على هذه الأزمة الاقتصادية، وضعت الحكومة الكورية استراتيجية تهدف إلى تنمية صناعة الذكاء الاصطناعي.وبموجب هذه الاستراتيجية، ستركز الحكومة على تعزيز 7 مجالات، منها روبوتات الذكاء الاصطناعي، والسيارات، والطائرات بدون طيار، وأشباه الموصلات.كما تخطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمل في القطاعات العامة، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، والتوظيف، وإدارة الضرائب، ومراجعة الأدوية الجديدة.وسوف تعمل الحكومة على تعزيز التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي، لكي يتمكن جميع المواطنين من استخدامه بسهولة، وتحسين الأوضاع الوظيفية بشكل كبير لمنع تسرب الكوادر الموهوبة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الخارج.