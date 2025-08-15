76 % من الكوريين يعتبرون الولايات المتحدة أهم دولة بشأن تحقيق السلام

Photo : YONHAP News

طبقا لنتائج مسح أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري على 1004 من المواطنين الكوريين، فإن 76% من المشاركين قالوا إنهم يعتبرون العلاقات مع الولايات المتحدة هي الأمر الأكثر أهمية من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بمسح مماثل تم إجراؤه في شهر يونيو من العام الماضي.وقال 12% من المشاركين إن الصين تعد أهم دولة، فيما اختار 3% منهم اليابان، و1% منهم روسيا.واشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 70% من المشاركين في المسح أكدوا أن العلاقات مع الولايات المتحدة هي الأكثر أهمية للاقتصاد الكوري، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالمسح السابق في شهر يونيو من العام الماضي.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.