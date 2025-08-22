الرئيس الكوري يصل إلى اليابان لعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني

Photo : YONHAP News

بدأ الرئيس "لي جيه ميونغ" جولته الدبلوماسية بزيارة اليابان، والتي ستستمر إلى الولايات المتحدة.وحضر الرئيس "لي"، الذي وصل إلى اليابان صباح اليوم السبت، اجتماعا مع المقيمين الكوريين في اليابان كأول نشاط رسمي له.وقال الرئيس "لي" إن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان تتجه نحو مستقبل جديد، وأشاد بالمقيمين الكوريين في اليابان، مؤكدا أن كوريا الجنوبية "لن تنسى أبدا وطنيتهم".ومن المقرر أن يعقد الرئيس "لي" قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" بعد ذلك بوقت قصير.وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها زعيما كوريا الجنوبية واليابان منذ 67 يوما، منذ قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو.وفي مقابلة مع وسائل الإعلام اليابانية، صرح الرئيس "لي" بأن توسيع التعاون بين البلدين هو مبدأ دبلوماسية إدارته. وأكد قائلا: "دعونا نواجه الماضي بينما نمضي قدما نحو المستقبل".وسيعقب القمة الثنائية بيان صحفي مشترك وحفل عشاء.وسيجتمع الرئيس "لي" مع شخصيات سياسية يابانية صباح الأحد لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.ثم سيغادر "لي" إلى الولايات المتحدة لحضور القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.