كيم جونغ أون يبكي في مراسم تكريم الجنود الذين سقطوا في روسيا

Photo : KCNA/Yonhap

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مراسم لتكريم الجنود الذين سقطوا في أثناء قتالهم إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.وظهر كيم وهو يبكي ويلمس صور القتلى، وعانق عائلاتهم المفجوعة، ويمنح لقب "بطل الجمهورية" للقادة والمقاتلين، ويعلق بنفسه ميداليات على صورهم على جدار تذكاري.وفي خطابه بهذه المناسبة، أشاد كيم بنشر جنوده إلى جانب روسيا، ووصفه بأنه "حدث تاريخي عالمي" يضمن بقاء كوريا الشمالية، وحذر الأعداء من أن أي صدام مع الجيش الشعبي الكوري الشمالي سيتركهم "جثثا بلا أرواح".ورغم أنه لم يحدد في خطابه أنهم لقوا حتفهم في حرب روسيا ضد أوكرانيا، إلا أنه قال إنهم قاتلوا من أجل "تحرير منطقة كورسك".وتضمنت المراسم حفلة موسيقية، ومأدبة لعائلات الضحايا، وخططا لإنشاء قاعة تذكارية ونصب تذكاري في بيونغ يانغ.وقد بثّ التلفزيون الرسمي لاحقا لقطاتٍ من المراسم تُظهر كيم وهو يستقبل 20 نعشا مُغطاة بالأعلام، نُقلت جوا من روسيا. وقدّر جهاز المخابرات الكوري الجنوبي عدد قتلى كوريا الشمالية في الحرب ب 600، بالإضافة إلى 4100 جريح، وهو رقمٌ أعلى بكثير من الأرقام المُعلنة في التغطية الرسمية.