بيونغ يانغ تُطالب سيول بوقف الأعمال الاستفزازية بعد طلقات تحذيرية عند الحدود

Photo : YONHAP News

طالبت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بوقف ما وصفته بـ"الأعمال الاستفزازية"، مُدّعية أن سيول أطلقت طلقات تحذيرية على قواتها العاملة بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري.وفي بيانٍ نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت، زعم "كو جونغ تشول" نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي، أن كوريا الجنوبية أطلقت حوالي عشر طلقات تحذيرية من مدافع رشاشة يوم الثلاثاء، فيما وصفه بأنه "استفزازٍ خطير".وقال كو إن قوات كوريا الشمالية كانت آنذاك تُنفذ مشروع حاجز دائم قرب خط الحدود الجنوبية، ووصفه بأنه جزء من جهود تعزيز الحدود، وتخفيف التوتر، وضمان السلامة.وأضاف أن بيونغ يانغ أخطرت القوات الأمريكية في كوريا بهذا المشروع مرتين، مرة في 25 يونيو ومرة أخرى في 18 يوليو، لمنع أي اشتباكات عرضية.واتهم كو سيول بالسعي عمدا إلى مواجهة عسكرية بالتزامن مع مناوراتها السنوية "أولتشي فريدوم شيلد" مع واشنطن، محذرا من أن بيونغ يانغ سترد إذا عطلت مثل هذه الإجراءات بناء الحاجز مرة أخرى.وصرح مسؤول من هيئة الأركان المشتركة في سيول بأن الجيش لم يطلق طلقات تحذيرية إلا بعد أن عبرت القوات الكورية الشمالية خط الدفاع العسكري في منطقة خط المواجهة المركزي في حوالي الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء، مما دفعها إلى التراجع شمالا.