البرلمان يُقرّ مشروع قانون المظروف الأصفر المؤيد للعمال

Photo : YONHAP News

أقرّ البرلمان الكوري مشروع قانون "المظروف الأصفر" المثير للجدل، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال، بأغلبية كبيرة من الحزب الديمقراطي الحاكم، على الرغم من المعارضة الشديدة من جانب حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.وأُقرّ البرلمان مشروع القانون خلال جلسة عامة عُقدت أمس الأحد، بأغلبية 183 صوتا مؤيدا وثلاثة معارضين من أصل 186 حضروا الجلسة.ورغم أن حزب قوة الشعب كان قد استخدم أسلوب العرقلة لمنع إقرار مشروع القانون، إلا أن الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الصغيرة نجحت في إنهاء هذه الجهود، مما دفع حزب قوة الشعب إلى مقاطعة التصويت.ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز مساءلة الشركات تجاه عمال العقود، ومنعها من رفع دعاوى تعويضات مفرطة ردا على نزاعات العمل المشروعة.وكان الرئيس السابق يون صوك يول قد استخدم حق النقض ضد مشروع القانون سابقا.وعقب التصويت، سارع الحزب الديمقراطي بتقديم جولة ثانية من التعديلات المقترحة على القانون التجاري، والتي شملت تطبيق نظام تصويت مُركّز وتوسيع نطاق الانتخابات المنفصلة للمراجعين، وهي خطوات دفعت حزب قوة الشعب إلى الشروع في عملية عرقلة أخرى.