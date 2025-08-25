الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

انخفاض الصادرات الكورية من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% في يوليو

Write: 2025-08-25 09:13:01

Photo : YONHAP News

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من الصلب إلى الولايات المتحدة بشكل حاد في شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت بأكثر من 25% على أساس سنوي في ظل تشديد الرسوم الجمركية الأمريكية.
ووفقا بيانات صادرة أمس الأحد عن رابطة التجارة الدولية الكورية، بلغ إجمالي شحنات الصلب إلى الولايات المتحدة 283 مليون دولار في يوليو، بانخفاض نسبته 25.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ يناير 2023 وأقل قيمة للصادرات منذ أكثر من أربع سنوات، أي منذ مارس 2021.
ومن حيث الحجم، انخفضت الصادرات بنسبة 24.3% على أساس سنوي إلى 194 ألف طن، وهو أيضا أقل مستوى منذ يناير 2023.
ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب زيادات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، والتي فرضت ضريبة بنسبة 25% على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة في مارس وضاعفتها إلى 50% في يونيو.


