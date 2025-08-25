كبير مساعديْ الرئيس الكوري يتوجه للولايات المتحدة لمرافقة الرئيس في زيارته

Photo : YONHAP News

توجه "كانغ هون شيك" كبير مساعدي الرئيس الكوري إلى الولايات المتحدة لمرافقة الرئيس "لي جيه ميونغ" في زيارته الرسمية.وفي حديثه للصحفيين في مطار إنتشون الدولي قبيل مغادرته أمس الأحد، أكد كانغ على أهمية القمة المرتقبة بين الرئيس لي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن الحكومة والقطاع الخاص يبذلان قصارى جهدهما لضمان نجاح هذه القمة.ومع ذلك، رفض كانغ الكشف عن تفاصيل محددة عن برنامج رحلته، وطلب تفهم الأمر، مشيرا إلى أنه سيقدم المزيد من المعلومات عند عودته.وتُعتبر هذه الرحلة غير عادية، حيث عادة ما يبقى كبار مساعدي الرئيس في كوريا للإشراف على الشؤون الداخلية خلال الزيارات الرئاسية الخارجية.ولم يعلق المكتب الرئاسي الكوري على الأسباب أو الأهداف المحددة وراء زيارة كانغ.