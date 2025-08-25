متزلجة فنية كورية ناشئة تفوز بميدالية فضية في أول مشاركة دولية لها

Photo : YONHAP News

حققت المتزلجة الفنية الكورية الجنوبية "هوه جي يو" البالغة من العمر 13 عاما، مفاجأة بفوزها بميدالية فضية في أول مشاركة لها في بطولة الجائزة الكبرى للناشئين التابعة للاتحاد الدولي للتزلج.وحققت "هوه" المركز الثاني في مسابقة الناشئات ضمن بطولة كأس الاتحاد الدولي للتزلج لعام 2025 في لاتفيا، حيث سجلت 64.17 نقطة في الجوانب الفنية، و56.54 نقطة في جوانب البرنامج، ليصل مجموع نقاطها إلى 120.71 نقطة في التزلج الحر.وبإضافة نتيجتها في البرنامج القصير والتي بلغت 65.84 نقطة، تكون هوه قد أنهت المسابقة بمجموع نقاط شخصي بلغ 186.55 نقطة.وفازت اليابانية "أوكادا مي" بالميدالية الذهبية برصيد 189.67 نقطة، بينما حصدت السويسرية إليزابيث ديبرن الميدالية البرونزية برصيد 173.67 نقطة.وقد حجزت هوه مكانها في المسابقة بحصولها على المركز الرابع في تصفيات المنتخب الوطني للناشئين في يوليو. كما احتلت كيم يو سونغ، المتزلجة الكورية الجنوبية الأخرى، المركز الخامس في مسابقة الناشئات للسيدات برصيد 171.39 نقطة.