الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة إطلاق صواريخ دفاع جوي جديدة

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية أجرت تجارب إطلاق لمنظومتين صاروخيتين للدفاع الجوي مُطورتين حديثا لتقييم قدراتهما القتالية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد إن إدارة الصواريخ أجرت الاختبارات يوم السبت، وقد أشرف عليها كيم جونغ أون شخصيا.أضاف التقرير أن الاختبارات أظهرت "القدرة القتالية المتفوقة" للصواريخ في الاستجابة السريعة للتهديدات الجوية، مثل الطائرات الهجومية المسيرة وصواريخ كروز.وأضافت الوكالة أن آليات التشغيل والاستجابة لهذه الأنظمة تعتمد على "تكنولوجيا فريدة ومتميزة".وقد رافق كيم كبارُ المسؤولين الحزبيين والعسكريين، بمن فيهم قائد القوات الجوية المارشال كيم كوانغ هيوك.ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ لزيارة الولايات المتحدة لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.