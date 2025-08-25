97.4% انخفاضا في الصادرات الكورية من السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة في يوليو، بنسبة تقارب 100% على أساس سنوي، وسط انخفاض حاد في الإنتاج والمبيعات في الولايات المتحدة.ووفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الكورية، واستنادا إلى أرقام هيئة الجمارك الكورية، صدّرت كوريا الجنوبية 164 سيارة كهربائية فقط إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، بانخفاض قدره 97.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويمثل هذا أقل حجم صادرات شهرية منذ عام 2021، عندما بدأت كوريا في تكثيف شحنات السيارات الكهربائية بشكل جدي.وفي مارس من العام الماضي، صدّرت كوريا الجنوبية 13,280 سيارة كهربائية إلى الولايات المتحدة، لكن رقم يوليو لا يمثل سوى 1.2% من هذا الحجم.كما انخفضت صادرات السيارات الكهربائية التراكمية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بشكل حاد، حيث انخفضت بنسبة 88.4% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 8400 وحدة.