الرئيس الكوري يصل إلى الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترامب

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد اختتام زيارته لليابان.وهبطت الطائرة الرئاسية الكورية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند بعد ظهر أمس الأحد، في مستهل زيارة للولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام.وسوف يعقد الرئيس قمةً مع ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين، ويشارك في اجتماع مائدة مستديرة للأعمال مع كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا البلدين، كما سيلقي خطابا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث أمريكي بارز.ومن المتوقع أن تُنهي القمة تفاصيل اتفاقية التجارة الثنائية التي أُعلن عنها أواخر الشهر الماضي، وأن تناقش القضايا الأمنية، بما في ذلك تحديث التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي دفعت به إدارة ترامب.وسوف يقوم الرئيس الكوري بزيارة غدا الثلاثاء إلى حوض بناء السفن التابع لشركة "هان هوا" في فيلادلفيا، ونصب تذكاري لناشط الاستقلال الكوري صو جيه بيل، المعروف باسمه الإنغليزي فيليب جيسون.وسوف يعود لي بعد ذلك إلى سيول بعد اختتام رحلته التي تستمر ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة.