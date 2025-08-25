فريق التحقيقات الخاص يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق

Photo : YONHAP News

طلب فريق التحقيقات الخاص من المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، على خلفية دوره المزعوم في إعلان الرئيس السابق يون صوك يول الأحكام العرفية.وقال الفريق الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، أمس الأحد، إنه تقدم بطلب إلى المحكمة لاعتقال هان في حوالي الساعة 5:40 مساء.وأضاف الفريق أن هان كان يتولى أعلى سلطة دستورية يمكنها منع فرض الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية مُسبقا.ويُشتبه في أن هان ساعد يون في إعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني، كما يُتهم هان بإصدار أمر بصياغة نسخة مُنقحة من مرسوم يون للأحكام العرفية لمعالجة العيوب القانونية في النص الأصلي.ومن المتوقع عقد جلسة استماع في المحكمة هذا الأسبوع لمراجعة طلب مذكرة التوقيف.