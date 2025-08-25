وفدٌ خاص يسلم رسالة من الرئيس الكوري إلى الرئيس الصيني

Photo : YONHAP News

التقى وفد من المبعوثين الخاصين، الذين أوفدهم الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"، بوزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، أمس الأحد، حيث سلم الوفد رسالة شخصية من الرئيس الكوري إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ".والتقى الوفد، برئاسة الرئيس السابق للبرلمان الكوري "باك بيونغ سوغ"، مع الوزير "وانغ اي" في دار ضيافة الدولة في بكين أمس.وخلال ترحيبه بالوفد، أكد وانغ استعداد الصين للعمل مع كوريا الجنوبية لتعميق التعاون الجوهري، وتحسين العلاقات العامة، وتوسيع نطاق المصالح المشتركة، بما يضمن تطور العلاقات الثنائية على المسار الصحيح وبصورة مستقرة ومستدامة.ومن جانبه أعرب باك عن أمله في أن يتعاون البلدان لتحسين العلاقات الثنائية، التي شهدت توترا خلال السنوات القليلة الماضية، كما طلب باك، نيابة عن الرئيس لي، حضور الرئيس شي في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كيونغ جو في أكتوبر القادم.ومن المقرر أن يلتقي الوفد الكوري أيضا مع "تشاو لي جي" رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، غدا الثلاثاء.