الرئيس الكوري يقول إنه من الصعب الاتفاق على المرونة الاستراتيجية للقوات الأمريكية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إنه من الصعب على كوريا الجنوبية الموافقة بسهولة على طلب الولايات المتحدة حول "المرونة الاستراتيجية" فيما يتعلق بالقوات الأمريكية في كوريا، إلا أن المناقشات حول التحول الاستراتيجي المستقبلي لوجود القوات تعتبر ضرورية لكوريا الجنوبية أيضا.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية أمس الأحد، وهو في طريقه من طوكيو إلى واشنطن، حيث قال إنه، كما هو متوقع، سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة متنوعة من قضايا التجارة والأمن في قمتهما القادمة.وفيما يتعلق بتفاصيل اتفاقية التجارة الثنائية التي أُعلن عنها أواخر الشهر الماضي، قال الرئيس إن الجانبين سيتوصلان في النهاية إلى نتيجة عملية ومعقولة، على الرغم من أن تلك العملية شاقة للغاية.وفيما يتعلق باحتمالية أن تطلب واشنطن من كوريا الجنوبية فتح أسواقها الزراعية بشكل أكبر، قال لي إنه سيكون من الصعب إعادة النظر في الاتفاقيات التي أعلن عنها الجانبان بالفعل، مع إقراره بوجود أصوات داخل الإدارة الأمريكية تضغط من أجل زيادة فرص الوصول للسوق الكورية.