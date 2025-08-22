الرئيس لي يعتزم مناقشة قضية كوريا الشمالية دون أي قيود مع ترامب

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا غير مقرر على متن الطائرة الرئاسية المتجهة من العاصمة اليابانية طوكيو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال إن القضايا المتوقع مناقشتها ضمن جدول أعمال قمته مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تشمل الأمن ونفقات الدفاع، ومفاوضات الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن المشاورات على مستوى العمل المتعلقة بهذا الشأن ما زالت جارية بين البلدين.وأكد أنه سيجلس على طاولة المفاوضات واضعا المصلحة الوطنية في المقام الأول، وأعرب عن توقعات بألا تكون المحادثات شاقة للغاية، وأن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية.وفيما يتعلق بالسياسات تجاه كوريا الشمالية، قال الرئيس "لي" إنه بإمكانه طرح تلك المسألة أولا، أو يمكن للرئيس "ترامب" طرحها أولا، لكنه يعتزم في جميع الأحوال مناقشة جميع القضايا الضرورية دون أي قيود.وقيم الرئيس العلاقات بين الكوريتين بأنها أسوأ بكثير مما كانت عليه في السابق من الناحية الموضوعية، بسبب زيادة العداء، وقيام كوريا الشمالية بتطوير أسلحة نووية وصاروخية، وتدهور علاقاتها مع الدول المجاورة.وأكد الرئيس "لي" أنه يمكن إيجاد حل لهذه القضايا من خلال الحوار والتواصل بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.