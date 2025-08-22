الرئيس لي يعرب عن امتنانه للجالية الكورية في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس "لي جيه ميونغ" حوارا اليوم الاثنين في واشنطن مع عدد من أعضاء الجالية الكورية في الولايات المتحدة، حيث أعرب عن امتنانه لما بذلوه من جهد متواصل وتفانٍ في رفع مكانة الكوريين، ومساهمتهم الحماسية في تعزيز التحالف الكوري الأمريكي القائم على الازدهار والسلام، وترسيخه بشكل أقوى.وأضاف الرئيس أنه يقدر عاليا ما أنجزته الجالية الكورية في الولايات المتحدة في تحويل الصعاب والتحديات العديدة إلى فرص، وقال إن الجالية الكورية في الولايات المتحدة تعد بمثابة منارة ثمينة تضيء مستقبل البلاد.وقال أيضا إن الجالية الكورية كانت بالفعل قوة عظيمة ساعدت الوطن على تجاوز ويلات الحرب وآلام الانقسام، وصولا إلى بناء مسيرة لامعة من التصنيع والديمقراطية. وشدد على أن الجالية الكورية في الولايات المتحدة تمثل جسرا متينا يربط بين كوريا والولايات المتحدة.