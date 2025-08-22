انطلاق فعاليات إنرجي سوبر ويك في بوسان بمشاركة دول آسيا والمحيط الهادئ

Photo : YONHAP News

افتتحت اليوم الاثنين في مركز بيكسكو للمعارض والمؤتمرات في مدينة بوسان الكورية فعاليات "إنرجي سوبر ويك" بالتزامن مع المعرض الدولي لصناعات المناخ، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، واجتماع وزراء الطاقة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.وسيستمر انعقاد هذه الفعاليات حتى يوم الجمعة.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إنه تم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون بين الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الزراعة والأغذية، مشيرة إلى أن هذا الحدث يحظى بأهمية كبيرة لكون كوريا الجنوبية تتولى رئاسة منتدى التعاون الاقصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، وهو ما يمنح كوريا دورا قياديا في صياغة أجندة الطاقة العالمية.ويحضر هذه الفعاليات حوالي 1300 شخصية بارزة من أكثر من 40 دولة، و65 منظمة ومجموعة دولية، وعدد كبير من رجال الأعمال، إلى جانب 540 شركة.وعلى صعيد آخر، سيقام المعرض الدولي لصناعات المناخ بدءا من بعد غد الأربعاء على مدار 3 أيام في معرض بيكسكو في بوسان، بتنظيم مشترك بين الحكومة الكورية ووكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي، حيث تجري مناقشة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للطاقة، والطاقة الذكية، واستراتيجة الابتكار منخفض الكربون.وسوف تعرض الشركات المشاركة تقنياتها المبتكرة في مجالات الطاقة، مثل طاقة الرياح البحرية، والهيدروجين، والحد من الكربون، والجيل الجديد من شبكات الطاقة، ونقل التيار المستمر عالي الجهد، ونظام تخزين الطاقة، وحلول الطاقة الرقمية.ومن المقرر أيضا عقد الاجتماع الخامس عشر لوزراء طاقة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بوسان يومي الأربعاء والخميس لمناقشة القضايا المتعلقة بسبل توفير طاقة كهربائية بشكل مستقر، والابتكار في الطاقة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.