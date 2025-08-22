الدوائر الاقتصادية الكورية تخذر من مغادرة الشركات بسبب قانون المظروف الأصفر

Photo : KBS News

من المتوقع أن تشهد العلاقات بين أصحاب الشركات وعمالها في كوريا الجنوبية، وأن يشهد قطاع الصناعات أيضا، تغييرات ملموسة بسبب إقرار البرلمان لقانون "المظروف الأصفر".ويقضي قانون المظروف الأصفر بتعزيز مساءلة الشركات تجاه عمال العقود، ومنعها من رفع دعاوى تعويضات مفرطة ردا على نزاعات العمل المشروعة.كما سيمكّن القانونُ عمالَ المقاولين الفرعيين من المطالبة بالتفاوض مباشرة مع الشركات الرئيسية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لعلاقات العمل في كوريا الجنوبية.ومن جانبها، أعربت الدوائر الاقتصادية عن أسفها الشديد لتصديق البرلمان على تلك التعديلات، معربة عن مخاوفها من أن الشركات الكورية والأجنبية قد تغادر كوريا الجنوبية بسبب تمرير هذا القانون.وكانت شركة "جنرال موتورز كوريا" قد قالت في وقت سابق إنها ستعيد تقييم منشآتها في كوريا الجنوبية، مما يثير مرة أخرى تكهنات حول احتمال انسحابها من البلاد.ومن جهتها، رحبت الدوائر العمالية بالقانون، قائلة إنه بعد 20 عاما أصبح حق كل عامل في التفاوض منصوصا عليه في القانون.وسوف يدخل قانون المظروف الأصفر حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية تمتد ستة أشهر.