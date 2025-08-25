كوريا الشمالية تصف القمة الكورية اليابانية بأنها استعراضٌ دبلوماسي

Photo : YONHAP News

انتقدت كوريا الشمالية القمة الأخيرة التي عقدها الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، ووصفتها بأنها "استعراضٌ دبلوماسي"، مشيرة إلى أن "لي" يسعى بشكل مفرط لإظهار موقف مؤيد لليابان بسبب قلقه بشأن الطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة إليه.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية هذه الانتقادات ضمن تعليق حول قمة "لي" مع رئيس الوزراء الياباني "إيشيبا" أول من أمس السبت.وأشارت الوكالة إلى لقاء "لي" مع "إيشيبا" قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قائلة إنه يبدو أنه يتجاهل تقليد الدبلوماسية التابعة المؤيدة للولايات المتحدة.وأضافت أن هذا ينبع من عدم ثقة الولايات المتحدة في الرئيس الكوري الجنوبي ومخاوفه كخادم للولايات المتحدة.وقالت أيضا إن زيارة "لي" لليابان أولا كانت بمثابة رسالة استجداء للولايات المتحدة لإزالة شكوكها بشأن التزامه بالعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، والتي وصفتها الوكالة بأنها "محور للتعاون العسكري بين الدول الثلاث". وحذرت الوكالة من أن جهود الرئيس الكوري الجنوبي المفرطة لإثبات أنه مؤيد لليابان لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الأمنية في المنطقة.