لي يعرب عن أمله في أن يلعب ترامب دور صانع السلام ويلتقي مع كيم جونغ أون

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مباحثات قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الاثنين حيث تمت مناقشة قضايا الأمن والتجارة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وخلال المحادثات التي جرت في مقر الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، طلب الرئيس لي من ترامب الالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، معربا عن دعمه لسعي ترامب للحوار مع كيم. كما أعرب لي عن أمله في أن يفتح ترامب طريقا جديدا للسلام في شبه الجزيرة الكورية، وقال إنه إذا لعب ترامب دور "صانع السلام"، فسوف يعمل جاهدا من أجل دعمه.ومن جانبه أعرب ترامب عن رغبته في الالتقاء بكيم هذا العام، مؤكدا على علاقته الجيدة به.كما اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاع بناء السفن.وبالإضافة إلى ذلك، أكد لي وترامب على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.