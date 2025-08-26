ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستتعاون مع كوريا لإعادة بناء قطاع السفن الأمريكي

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في تتعاون بلاده بشكل فعّال مع كوريا الجنوبية في قطاع بناء السفن.جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي جمعته بالرئيس الكوري لي جيه ميونغ أمس الاثنين في البيت الأبيض، حيث صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة تدرس حاليا التعاقد على شراء سفن من كوريا الجنوبية، مشيدا بكفاءتها العالية في بناء السفن وريادتها في هذه الصناعة عالميا.وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تخطط لشراء سفن من كوريا الجنوبية والمشاركة أيضا معها في إعادة بناء قطاع بناء السفن الأمريكي، كما أن كوريا الجنوبية تدرس أيضا التعاون مع بعض أحواض بناء السفن في الولايات المتحدة لبدء عملية بناء السفن من جديد.وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الثنائية التي تم الاتفاق عليها أواخر الشهر الماضي، صرّح ترامب بانفتاحه على إمكانية إعادة التفاوض، لكنه أوضح أنه لن يتم تغيير أي شيء.