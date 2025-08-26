ترامب يؤكد التزام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باتفاقية التجارة الأصلية

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سوف تلتزمان باتفاقية التجارة الأصلية التي توصل إليها الجانبان من حيث المبدأ الشهر الماضي.وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال حفل توقيع الإعلان الصادر عقب قمته مع الرئيس الكوري لي جيه ميونغ في البيت الأبيض.وعندما سُئل عن الاتفاق التجاري، قال ترامب إن البلدين قد "أُبرما اتفاقا"، وأضاف أن حكومة كوريا الجنوبية وجهت بعض الاعتراضات على الاتفاق، لكن الولايات المتحدة تمسكت بموقفها، وأضاف أن سيول ستلتزم بالاتفاق الذي وافقت عليه سابقا.وكانت سيول وواشنطن قد اتفقتا في 30 يوليو الماضي على تخفيض معدل التعريفة الجمركية المتبادلة بين البلدين من 25% إلى 15%، بشرط أن تستثمر كوريا الجنوبية 350 مليار دولار في الولايات المتحدة وتشتري منتجات طاقة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار.ووصف ترامب الاتفاق التجاري بأنه "بالغ الأهمية"، وأشاد بالرئيس الكوري، قائلا إنه "رجلٌ فاضل وممثلٌ ممتاز لكوريا الجنوبية".