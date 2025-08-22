ترامب يُثير احتمالية امتلاك الولايات المتحدة لأرض قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا

Photo : YONHAP News

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد أن يطلب من كوريا الجنوبية منح الولايات المتحدة ملكية الأراضي التي تقع فيها القواعد العسكرية الأمريكية.وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال قمته مع الرئيس الكوري لي جيه ميونغ في البيت الأبيض.وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت مبالغ طائلة على بناء القواعد العسكرية، وأن كوريا الجنوبية ساهمت في ذلك، لكنه يود أن يرى ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة التخلص من عقد الإيجار والحصول على ملكية الأرض التي تضم قاعدة عسكرية ضخمة.وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يفكر في تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، قال ترامب إنه لا يريد التحدث عن ذلك الآن، لأن البلدين صديقان.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها الولايات المتحدة عن رغبتها في امتلاك أراضي قواعدها العسكرية في كوريا الجنوبية.