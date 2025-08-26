المحكمة تؤيد إدانة امرأة ابتزت الممثل الراحل لي سون كيون بتهمة المخدرات

Photo : YONHAP News

أيدت محكمة الاستئناف في سيول حكما بالسجن لمدة عام على مديرة صالة ترفيه للبالغين ابتزت الممثل الراحل "لي سون كيون"، وأدانتها بتعاطي المخدرات في عام 2023، وأمرتها بإكمال برنامج إعادة تأهيل مدته 40 ساعة.وسوف يُضاف هذا الحكم إلى الحكم الحالي بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر لابتزازها 300 مليون وون، أي حوالي 217 ألف دولار أمريكي، من الممثل قبل وفاته.ووفقا للمحكمة أمس الاثنين، تم تأييد الحكم بالسجن لمدة عام على مديرة الأعمال، البالغة من العمر 31 عاما، لإدانتها بانتهاك قانون مكافحة المخدرات.وكان قد عُثر على الممثل "لي" ميتا فيما بدا أنه انتحار، في ديسمبر 2023، وسط تحقيقات كانت تجريها الشرطة في مزاعم تعاطيه للمخدرات.وبمجرد صدور الحكم النهائي، ستقضي تلك المرأة عاما إضافيا في السجن، بالإضافة إلى خمس سنوات وستة أشهر تقضيها بالفعل لابتزاز الممثل الراحل في مبلغ 300 مليون وون.وقد وُجهت إلى المرأة، التي أدينت ست مرات، تهمة تعاطي الميثامفيتامين، وتدخين الماريوانا ثلاث مرات في عام 2023.