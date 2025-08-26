تجاوز عدد حالات الأمراض المرتبطة بالحرارة في كوريا مستوى 4 آلاف

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن أكثر من أربعة آلاف حالة إصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة خلال هذا الصيف حتى الآن، متجاوزة بذلك العدد الإجمالي المُسجل خلال العام الماضي.وصرحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين بأن 55 مريضا تلقوا العلاج في غرف الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد بسبب الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مع وقوع حالة وفاة واحدة.وبذلك، يرتفع العدد التراكمي للمرضى منذ 15 مايو الماضي إلى أربعة آلاف و48 حالة، منها 26 حالة وفاة.ورغم حلول اليوم الموسمي التقليدي "تشو صو" يوم 23 أغسطس، والذي يُشير إلى تراجع حرارة الصيف، إلا أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا، حيث سُجلت حالة وفاة في يوميْ 23 و24 أغسطس.وأرجع المسؤولون هذا الارتفاع في الإصابات إلى موجات الحر المستمرة، حيث تجاوزت درجات الحرارة العظمى اليومية 33 درجة مئوية في العديد من المناطق.وتُعدّ هذه الحصيلة ثاني أعلى حصيلة منذ بدء تسجيل تلك الحالات في عام 2011، بعد الرقم القياسي الذي سُجّل في عام 2018 والذي بلغ أربعة آلاف و526 حالة.