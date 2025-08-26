ترامب يدّعي قبيل قمته مع لي وجود عملية تطهير في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك ما يشبه "التطهير أو الثورة" في كوريا الجنوبية، وأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بمثل هذا الأمر وأن "تمارس أعمالها هناك".وأدلى ترامب بهذه التصريحات في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قبل حوالي ساعتين ونصف من قمته مع الرئيس لي جيه ميونغ.وقد وقّع ترامب أمرا تنفيذيا رئاسيا قبيل القمة، وقال أيضا إنه سمع عن مداهمات قامت بها الحكومة الكورية الجنوبية مؤخرا على كنائس وقاعدة عسكرية أمريكية.وعندما سُئل ترامب عن ادعاءاته من قِبل مراسل كان أمام لي، قال إنه سمع عن مداهمات الكنائس، وإن صحّ ذلك، فهو أمر مؤسف.وأوضح لي أن المحققين الخاصين الذين عيّنهم البرلمان يُجرون تحقيقات، وأنهم لم يُحققوا في القاعدة العسكرية الأمريكية مُباشرة، ولكن يبدو أنهم فحصوا نظام التحكم الخاص بالوحدة الكورية الجنوبية داخل القاعدة.وقال ترامب إنه متأكد من أن الأمر مجرد سوء فهم.