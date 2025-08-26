المكتب الرئاسي الكوري يقول إن قمة لي وترامب لم تُناقش القضايا الحساسة

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن القمة بين الرئيس لي جيه ميونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تناقش مسألة فتح أسواق الزراعة والثروة الحيوانية في كوريا الجنوبية أمام الولايات المتحدة، أو مسألة "المرونة الاستراتيجية" فيما يتعلق بالقوات الأمريكية في كوريا.وأدلت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كانغ يو جونغ" بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال إحاطة إعلامية حول القمة في مركز صحفي في واشنطن، حيث أوضحت أن هذه الموضوعات لم تُطرح إطلاقا، وأن القضايا الأمنية الحساسة، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي، لم تُناقش أيضا نظرا للأجواء الودية.وفيما يتعلق بتصريح ترامب بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستلتزمان باتفاقية التجارة المبدئية التي تم التوصل إليها الشهر الماضي، قالت كانغ إن الرئيسين لم يناقشا تفاصيل محددة، وأنهما تناولا غداء ممتعا للغاية.وأضافت كانغ أن الرئيسين اتفقا على أن المفاوضات الثنائية قد اختتمت دون أي خلافات جوهرية، وقالت إن القمة استمرت لفترة أطول من المتوقع، وظلت الأجواء ودية خلالها.