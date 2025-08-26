كوريا الجنوبية وبنغلاديش تبدآن محادثات لإبرام اتفاقية مشاركة اقتصادية شاملة

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الجنوبية وبنغلاديش مفاوضات رسمية من أجل إبرام اتفاقية للمشاركة الاقتصادية الشاملة.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الاثنين إن الجولة الأولى من المفاوضات ستمتد من الاثنين إلى الأربعاء في سيول، وتضم حوالي 40 مسؤولا من الجانبين.وأوضح "كوان هيه جين" الذي يقود فريق التفاوض الكوري أن الاتفاق مع بنغلادش سيكون بمثابة رأس جسر للشركات الكورية الجنوبية لدخول سوق جنوب آسيا الواعدة.وخلال المفاوضات التي تستمر ثلاثة أيام، يعتزم الجانبان إجراء مناقشات مفصلة عبر سبعة مجالات تشمل السلع وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية، من أجل تحديد مصالح ومواقف بعضهما البعض.وتعد بنغلاديش ثامن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في جنوب آسيا، حيث سجلت متوسط نمو سنوي قدره 6.6% على مدى السنوات الثلاث الماضية.