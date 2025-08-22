كوريا تشهد 70 جريمة قتل مرتبطة بعنف سابق ضد النساء

Photo : YONHAP News

كشفت وكالة الشرطة الوطنية الكورية عن أن الفترة بين يناير ويوليو من هذا العام شهدت 70 حالة قتل وقع فيها عنف أسري أو مطاردة أو غيرها من أشكال الإساءة ضد النساء قبل حدوث عمليات القتل.ومن بين هذه الحالات، تضمنت 30 حالة تقارير أو تحقيقات سابقة للشرطة، مع أوامر تقييدية أو ساعات ذكية للطوارئ صدرت في بعض الحالات.وبناء على تلك النتائج، أعلنت وكالة الشرطة أمس الاثنين عن اتخاذ تدابير جديدة، مثل عزل المجرمين ذوي إمكانيات ارتكاب مخاطر عالية، وتوسيع الدوريات حول المخالفين المتكررين، وتعزيز مراقبة الضحايا خلال فترات الضعف.كما تخطط الشرطة لطرح تطبيق على الهاتف للإبلاغ التلقائي بحيث ينبه الشرطة إذا حاول الجاني انتهاك أمر تقييدي عن طريق الاتصال بالضحية عبر الهاتف أو الرسائل النصية.وسوف يتم أيضا تطوير أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمخاطر تكرار الجرائم من خلال تحليل سجلات الاستشارة وأنماط الجريمة للتوصية بتدابير وقائية.وأضافت الشرطة أنها ستواصل متابعة التشريعات للتغلب على الحواجز القانونية التي تحد من التدخل الاستباقي.