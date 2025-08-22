رئيس الوزراء الكوري يتعهد باستثمار الذكاء الاصطناعي لإنعاش النمو

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك" أمس الاثنين إن الحكومة ستركز مواردها المالية على القطاعات ذات إمكانات النمو، مثل الذكاء الاصطناعي، مع تخفيض الإنفاق في المناطق الأقل إنتاجية.جاء ذلك في حديثه أمام جلسة لجنة الميزانية في البرلمان، حيث أوضح أن الهدف هو استخدام المالية العامة "كمضخة" لدفع النمو الاقتصادي.وانتقد كيم الإدارة السابقة لإضعاف القاعدة الضريبية من خلال التمسك بالتخفيضات الضريبية والفشل في إعادة إحياء النمو على الرغم من الظروف الصعبة.وأقر كيم أيضا بأوجه القصور في تنفيذ الميزانية، مشيرا إلى عامين متتاليين من النقص الكبير في الإيرادات الضريبية والدعم المحدود للأسر المتعثرة.وتعهد كيم بإدارة المالية العامة القائمة على الأداء لخلق دورة من الاستقرار والنمو والاستدامة. وقال أيضا إن بعض الإنفاق على المساعدات الإنمائية الرسمية في العام الماضي يخضع حاليا للمراجعة والتحقق، بعد أن زادت بشكل كبير في ظل الإدارة السابقة.