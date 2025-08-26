كوسبي يواصل سلسلة مكاسبه لليوم الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية على ارتفاع كبير أمس الاثنين، مدعومة بتوقعات تخفيض محتمل لسعر الفائدة بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر القادم.وجاء هذا الارتفاع بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم بأول" في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُعدّل سياسته النقدية مع تحوّل المخاطر على الاقتصاد.كما ارتفعت ثقة المستثمرين بفضل ترقب القمة الكورية الأمريكية، حيث من المتوقع أن تُعلن كبرى الشركات الكورية عن تعهدات استثمارية، مما عزز من الشعور بالتفاؤل حول توسيع التعاون الصناعي الثنائي.وفي هذا الإطار، ارتفع مؤشر أسعار الأسهم المركب، كوسبي، بمقدار 41.13 نقطة، أي ما يعادل 1.3%، أمس الاثنين، ليغلق عند 3209.86 نقطة. كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يقيس أداء قطاع التكنولوجيا، بمقدار 15.51 نقطة، أي ما يعادل 1.98%، ليغلق عند 798.02 نقطة.وتصدرت أسهم التكنولوجيا والبطاريات تلك الارتفاعات، حيث ارتفع سهم شركة إس كي هاينكس بنسبة 3.39% ليصل إلى 259 ألفا و500 وون، وارتفع سهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 0.14% ليصل إلى 71 ألف و500 وون. وارتفع سهم إل جي إنرجي سوليوشن بنسبة 3.4%.