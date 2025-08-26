تقرير يقول إن ثقافة الاستهلاك على النمط الغربي تسيطر على النخبة في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن بعض الأجانب الذين زاروا كوريا الشمالية مؤخرا زعموا رصد وجود ثقافة استهلاكية على النمط الغربي بين أفراد الطبقة العليا في الدولة الشيوعية. وأصدرت صحيفة نيويورك تايمز هذا التقرير يوم الأحد استنادا إلى لقطات فيديو بواسطة ثلاثة أجانب زاروا الدولة المنعزلة مؤخرا، وهم سائحة روسية، وعدّاء ماراثون سويدي، وطالب صيني.وقال الطالب الصيني إن أفخم مكان في بيونغ يانغ هو مركز تسوق يُدعى "مجمع خدمات رانغ رانغ أيغوك كوم كانغ"، وهو يبيع الأثاث وأدوات المطبخ والمنتجات الغذائية، التي يعتبرها الطلاب الصينيون هناك "النسخة الكورية الشمالية من أيكيا".ووفقا للتقرير، فإن هناك مقهى يعمل داخل ذلك المركز التجاري يشبه مقهى ستاربكس ريزيرف الفاخر، حيث يبلغ سعر ثلاثة أكواب من القهوة 25 دولارا أمريكيا.وقال عدّاء الماراثون السويدي، الذي شارك في ماراثون بيونغ يانغ الدولي في أبريل، إن معظم المعاملات في كوريا الشمالية تتم عبر الدفع بالهاتف المحمول، وأن الكوريين الشماليين يستخدمون تطبيقات جوال مشابهة لتلك الموجودة في الغرب، بينما قالت السائحة الروسية التي قضت إجازتها الصيفية في منطقة "وان سان كالما" السياحية الساحلية في كوريا الشمالية، إنها استمتعت بوقتها بتناول الشواء على الشاطئ وشرب البيرة المستوردة من الولايات المتحدة واليابان والصين.