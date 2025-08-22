هيون ديه تستثمر 26 مليار دولار في أمريكا

Photo : YONHAP News

صرحت مجموعة هيون ديه الكورية اليوم بأنها تخطط لاستثمار 26 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة 4 أعوام، بدءا من هذا العام، وهو ما يعد زيادة بمقدار 5 مليارات دولار بالمقارنة مع مبلغ 21 مليار دولار الذي كانت الشركة قد أعلنت عنه في شهر مارس الماضي.وسوف تستثمر هيون ديه هذه الزيادة بشكل مركز في الصناعات المستقبلية بما في ذلك إنشاء مصنع للروبوتات. وتستهدف مجموعة هيون ديه بهذا الاستثمار التعامل بشكل إيجابي مع سياسات الحكومة الأمريكية من جهة، وتعزيز قوتها التنافسية في المشروعات المستقبلية، مثل صناعة التنقلات، من خلال توسيع فرص أعمالها هناك.وسوف تنشئ هيون ديه مصنعا للصلب في ولاية لويزيانا الأمريكية، لإنتاج 2.7 مليون طن سنويا، بحيث يتم توريد ألواح الصلب التي سيتم إنتاجها في هذا المصنع إلى الصناعات الرئيسية الأمريكية، بما في ذلك السيارات.وكشفت هيون ديه أيضا عن خطة لإنشاء مصنع للروبوتات في الولايات المتحدة، لإنتاج 30 ألف وحدة سنويا، وتحويل هذا المصنع إلى مركز لإنتاج الروبوتات بقيادة شركتها التابعة "بوستن دايناميكس".وبالإضافة إلى ذلك، ستعزز هيون ديه تعاونها مع الشركات الأمريكية ذات الصلة بالتقنيات المستقبلية الجديدة، بما في ذلك القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.