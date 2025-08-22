الحكومة الكورية والحزب الحاكم يتباحثان حول ميزانية العام القادم

Photo : YONHAP News

أجرى الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة الكورية مشاورات حول ميزانية العام القادم حيث اتفقا على ضرورة وضع أكبر ميزانية حجما على الإطلاق، وزيادة دعم إعانات الأطفال.وقالت "هانغ جونغ إيه" رئيسة لجنة السياسات في الحزب الحاكم اليوم إن الطرفين أجمعا على ضرورة مساهمة ميزانية العام القادم في النمو الاقتصادي وتعافي سبل العيش، وانعكاس فلسفة الحكومة الحالية لإدارة الشؤون الوطنية على الميزانية باعتبارها أول ميزانية لحكومة السيادة الشعبية.وأضافت أنهما اتفقا على ضرورة أن تقوم الميزانية بدور فعال في التعامل مع حالة عدم اليقين الخارجية، وبناء حلقة حميدة للمالية العامة، بحيث تسهم في النمو وإنعاش سبل العيش في الوقت نفسه، ومع ما يترتب على ذلك من زيادة الإيرادات الضريبية، بحيث يمكن تعزيز السلامة المالية الوطنية.وقالت إن الطرفين اتفقا على وضع أكبر ميزانية حجما على الإطلاق في مجال البحث والتطوير لتحقيق دولة قوية في الذكاء الاصطناعي، وقررا وضع ميزانية خاصة للذكاء الاصطناعي من أجل تقديم الخدمات ذات الصلة إلى المواطنين بشكل مباشر، وتعزيز الاستثمارات في الصناعات المستقبلية الاستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، من خلال تكوين صناديق مالية.