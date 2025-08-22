الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الحكومة الكورية والحزب الحاكم يتباحثان حول ميزانية العام القادم

Write: 2025-08-26 13:54:20Update: 2025-08-26 14:26:17

الحكومة الكورية والحزب الحاكم يتباحثان حول ميزانية العام القادم

Photo : YONHAP News

أجرى  الحزب  الديمقراطي  الحاكم والحكومة  الكورية  مشاورات حول  ميزانية  العام  القادم  حيث  اتفقا  على  ضرورة  وضع  أكبر  ميزانية حجما  على  الإطلاق، وزيادة  دعم  إعانات الأطفال. 
وقالت  "هانغ جونغ  إيه"  رئيسة  لجنة  السياسات في  الحزب  الحاكم اليوم  إن  الطرفين أجمعا  على  ضرورة  مساهمة  ميزانية العام  القادم  في  النمو  الاقتصادي وتعافي  سبل  العيش، وانعكاس  فلسفة  الحكومة الحالية  لإدارة  الشؤون الوطنية  على  الميزانية باعتبارها  أول  ميزانية لحكومة  السيادة  الشعبية. 
وأضافت  أنهما  اتفقا  على  ضرورة  أن  تقوم  الميزانية بدور  فعال  في  التعامل  مع  حالة  عدم  اليقين  الخارجية، وبناء  حلقة  حميدة  للمالية  العامة، بحيث  تسهم  في  النمو  وإنعاش سبل  العيش  في  الوقت  نفسه،  ومع  ما  يترتب  على  ذلك  من  زيادة  الإيرادات الضريبية،  بحيث  يمكن  تعزيز  السلامة المالية  الوطنية. 
وقالت  إن  الطرفين  اتفقا  على  وضع  أكبر  ميزانية حجما  على  الإطلاق في  مجال  البحث  والتطوير  لتحقيق دولة  قوية  في  الذكاء  الاصطناعي، وقررا  وضع  ميزانية خاصة  للذكاء  الاصطناعي من  أجل  تقديم  الخدمات  ذات  الصلة  إلى  المواطنين  بشكل  مباشر،  وتعزيز الاستثمارات  في  الصناعات المستقبلية  الاستراتيجية،  بما  في  ذلك  الذكاء  الاصطناعي وأشباه  الموصلات،  من  خلال  تكوين  صناديق  مالية.
