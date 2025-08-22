الرئيس الكوري يؤكد على ضرورة إدارة العلاقات بمهارة مع كل من أمريكا والصين

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" إن كوريا الجنوبية لا يمكنها الآن اتباع النهج السياسي القائم على التعاون الاقتصادي مع الصين والتعاون الأمني ​​مع الولايات المتحدة، كما كان تفعل في الماضي.جاء ذلك في محاضرة ألقاها اليوم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، حيث أوضح أنه من الصحيح أن كوريا الجنوبية كانت تتعاون مع الولايات المتحدة في مجال الأمن، ومع الصين في مجال الاقتصاد، إلى أن بدأت الولايات المتحدة في سياسة احتواء قوية ضد الصين، أو ما يمكن وصفه بـ"سياسة الحصار" ضدها.وأضاف أن إعادة بناء سلاسل التوريد ظلت تجري بشكل مكثف بين المعسكر الحر والمعسكر الذي تقوده الصين خلال السنوات القليلة الماضية، والآن تتجه السياسة الأمريكية لاحتواء الصين بشكل واضح.وقال أيضا إن كوريا الجنوبية لا تستطيع الآن ممارسة سياسات مختلفة عن السياسات الأمريكية الأساسية، بينما يتوجب عليها إدارة العلاقة الحتمية الناتجة عن القرب الجغرافي مع الصين بشكل جيد، والإبقاء عليها في مستوى يمكن السيطرة عليه.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتنافس مع الصين بشكل أساسي من جهة، وتتعاون معها في مجالات ضرورية من جهة أخرى.