عدد زوار المتحف الوطني الكوري يسجل رقما قياسيا

Write: 2025-08-26 13:55:15Update: 2025-08-26 14:27:10

Photo : YONHAP News

من  المتوقع أن  يسجل  عدد  زوار  المتحف الوطني  المركزي  في  كوريا  الجنوبية رقما  قياسيا  غير  مسبوق  على  الإطلاق  خلال  هذا  العام، مع  تزايد  الاهتمام بالثقافة  الكورية  الناتج عن  شعبية  فيلم  "صائدو  شياطين الكي  بوب"،  على  منصة  نتفليكس. 
وصرح  المتحف اليوم  بأن  عدد  الذين  زاروه  من  الأول  من  يناير  الماضي  وحتى  يوم  أمس  الاثنين  قد  بلغ  4  ملايين  و189  ألفا  و822،  ليتجاوز  بشكل  كبير  مستوى  عدد  إجمالي زواره  في  العام  الماضي،  الذي  كان  قد  بلغ  3  ملايين  و788  ألفا  و785،  كما  تجاوز  أيضا  الرقم  المسجل  في  عام  2023  الذي  كان  قد  تجاوز  مستوى  4  ملايين  لأول  مرة. 
وإذا  استمرت هذه  الوتيرة  من  الزيادة  فمن  المتوقع  أن  يتجاوز  عدد  زوار  المتحف 5  ملايين  لأول  مرة  منذ  افتتاحه  في  عام  1945. 
وتشير  الأرقام الرسمية  الصادرة  عن  المتحف  إلى  أن  متوسط  عدد  الزوار يوميا  يبلغ  حوالي  24  ألفا،  كما  تجاوز  عدد  الزوار هذا  الشهر  700  ألف. 
ويرى  عدد  من  المحللين أن  الفضل  في  ذلك  يرجع  إلى  زيادة  الاهتمام  بالثقافية الكورية  بالتزامن  مع  الرواج  الكبير الذي  يحققه  فيلم  "صائدو  شياطين الكي  بوب"  في  مختلف  أنحاء  العالم.
