انخفاض مؤشر كوسبي بحوالي 1% وسط الغموض بشأن سعر الفائدة الأمريكي

Photo : YONHAP News

انخفض مؤشر البورصة في كوريا الجنوبية بحوالي 1% أمس الثلاثاء، منهيا سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام، حيث قيّم المستثمرون حالة عدم اليقين بشأن احتمال تخفيض سعر الفائدة بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر القادم.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بمقدار 30.50 نقطة، أي بنسبة 0.95%، ليغلق عند 3179.36 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، بمقدار 3.64 نقطة، أي ما يعادل 0.46%، ليغلق عند 801.66 نقطة.وتراجع سهم شركة سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 1.68% ليصل إلى 70,300 وون، بينما انخفض سهم شركة "سام سونغ إس دي آي" بنسبة 0.23% ليصل إلى 221 ألف وون، كما تراجعت أسهم شركات بناء السفن، حيث انخفض سهم شركة "هانوا أوشن" بنسبة 6.18%، وسهم شركة "إتش دي هيون ديه" للصناعات الثقيلة بنسبة 3.8%.وانخفضت أسهم القطاع المالي أيضا، حيث انخفض سهم شركة "كي بي فاينانشال" بنسبة 1.81%، وسهم شركة "شين هان فاينانشال" بنسبة 2.55%.