استمرار التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في كوريا رغم هطول الأمطار

Photo : YONHAP News

من المتوقع هطول المزيد من الأمطار اليوم الأربعاء في منطقة "يونغ دونغ" بمقاطعة "كانغ وان"، وهطول أمطار غزيرة متفرقة في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه في حين أن الأمطار رفعت مؤقتا التحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة في وسط البلاد، إلا أنها حذرت من احتمال عودة هذه التحذيرات اليوم في المناطق الغربية، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم بين 20 و25 درجة مئوية، مع بدء درجات الحرارة في سيول وكوانغ جو وديغو من 24 درجة مئوية.وسوف تصل درجات الحرارة العظمى نهارا إلى ما بين 28 و35 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 32 درجة مئوية في سيول وتشونغ جو وديجون، بينما ستشهد "يونغ دونغ" 30 درجة مئوية.ومن المتوقع أن تكون الأمواج في البحر الشرقي بارتفاع مترين إلى ثلاثة أمتار.