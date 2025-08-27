القوات الجوية الأمريكية تكشف سبب تحطم طائرة إف 16 في غرب كوريا

Photo : YONHAP News

أفاد تقرير حديث صادر عن قيادة القوات الجوية السابعة الأمريكية بأن طائرة من طراز "إف 16" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، قد سقطت قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية في العام الماضي، نتيجة لعطل في المحرك في أثناء رحلة تدريبية.وكانت الطائرة، التابعة للجناح المقاتل الثامن في "كون سان"، قد أقلعت يوم 31 يناير 2024، لكنها فقدت طاقتها بعد حوالي 40 دقيقة في أثناء إعادة تزويدها بالوقود في الجو.وحاول الطيار إعادة تشغيلها عدة مرات قبل أن يقفز بالمظلة فوق البحر الأصفر، حيث تم إنقاذه بعد حوالي ساعة، ولم يتم العثور على الطائرة.وقال المحققون إنهم لم يتمكنوا من تحديد الجزء المعطل بسبب عدم العثور على حطام الطائرة، لكنهم قدروا أن عطلا في المحرك هو السبب، وقدّروا الأضرار بحوالي 25.8 مليون دولار.يُذكر أن هذه هي ثالث حادثة تحطم لطائرة "إف 16" خلال تسعة أشهر للقوات الأمريكية في كوريا، وعُزيت أسباب الحوادث السابقة إلى أعطال كهربائية وأعطال في نظام الملاحة.وقد نجا الطيارون الثلاثة، لكن سلسلة الحوادث أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة في واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة انتشارا في الجيش الأمريكي.