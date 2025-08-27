الشرطة تحقق في تهديد بقنبلة يستهدف مكاتب شركة كي تي للاتصالات

Photo : YONHAP News

تُجري الشرطة الكورية حاليا تحقيقات في منشور إلكتروني هدد بزرع قنابل في مكاتب شركة الاتصالات الكورية الجنوبية العملاقة كي تي في سيول.وزعم المنشور، الذي نُشر قرابة منتصف ليلة أمس على منتدى إلكتروني، أن كاتبه خسر ملايين الدولارات في تداول العملات المشفرة بسبب مشاكل غير محددة في خدمة الإنترنت الخاصة بشركة كي تي للاتصالات، وأنه "لم يعد لديه ما يخسره".كما زعم كاتب المنشور أنه اشترى قنبلة محلية الصنع عبر تطبيق تليغرام، وكان سيزرع متفجرات في فروع شركة الاتصالات الكورية قبل تفجيرها وقت الغداء، لكن هذه الرسالة حُذفت لاحقا.وتلقت شرطة منطقة "يانغ تشون" في سيول بلاغا في الساعة الواحدة من صباح أمس الثلاثاء، وهي تتابع هذا البلاغ، لكنها لم تُجرَ أي عمليات إخلاء أو تفتيش للمباني.وقالت شركة كي تي للاتصالات إنها تحققت من صحة البلاغ وعززت الإجراءات الأمنية في جميع مبانيها، بينما قالت الشرطة إن ذلك الشخص قد يواجه تهما بالترهيب العام بمجرد تحديد هويته.