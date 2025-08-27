اليابان تقول إن القمة الكورية الأمريكية تؤكد على السلام والاستقرار في المنطقة

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة اليابانية أن القمة التي عُقدت أول من أمس بين الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تحمل أهمية كبيرة للسلام والاستقرار في المنطقة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيماسا هاياشي" للصحفيين أمس الثلاثاء، حيث أشار إلى أن القمة أكدت على تعزيز التعاون الثنائي وأهمية العلاقات الثلاثية مع اليابان.ورفض هاياشي التعليق على انفتاح ترامب المعلن على إجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لكنه أكد أن طوكيو ستواصل التنسيق الوثيق مع واشنطن بشأن عمليات الاختطاف وغيرها من القضايا المرتبطة بكوريا الشمالية.كما تطرق هاياشي إلى اكتشاف رفات بشرية مؤخرا في منجم "تشوسي" للفحم البحري الذي يعود إلى زمن الحرب، حيث قال إن شرطة منطقة "ياماغوتشي" تفحص الاكتشافات.